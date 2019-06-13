الصحة: التعرُّض لأشعة الشمس يسبب 6 مخاطر.. وتوضح طرق الوقاية منها

2019/06/13 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، مخاطر التعرُّض لأشعة الشمس، مقدِّمةً عددًا من النصائح يتوجَّب اتباعها.

وقالت الوزارة في «إنفوجراف»، اطلعت عليه «عاجل...

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