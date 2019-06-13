صحة كركوك تعلن اتخاذ اجراءات احترازية للوقاية من الحرائق

2019/06/13 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أعلنت دائرة صحة كركوك، اتخاذ إجراءات إحترازية للوقاية من إندلاع الحرائق عن طريق تشكيل لجان لمتابعة الحماية الذاتية داخل المؤسسات الصحية وتشكيل فرق لزيارة المؤسسات الصحية لمعرفة الاحتياجات التي تتعلق بالدفاع المدني وتوفير مبالغ لمنظومات إطفاء الحرائق.





وقالت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المدير العام عقد إجتماعا موسعا حول السلامة المهنية وتحوطات الوقاية والامان من الحرائق في المؤسسات الصحية التابعة لدائرة صحة كركوك”.





وأكد المدير العام، على “المتابعة المستمرة لهذا الموضوع وأهميته والحذر الشديد منه ودعا الى تشكيل لجان لمتابعة الحماية الذاتية داخل المؤسسات الصحية وتشكيل فرق لزيارة المؤسسات الصحية لمعرفة الاحتياجات التي تتعلق بالدفاع المدني وتوفير مبالغ لمنظومات إطفاء الحرائق والتأكيد على نظام التحسسات والانذار المبكر ومطافئ الحريق وإتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الحرائق وكيفية التعامل معها وإجراء ممارسات ميدانية والمتابعة المستمرة على أدوات السلامة”.





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