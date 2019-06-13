من هم المعاونون الباقون مع السيد مقتدى الصدر؟

2019/06/13 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عددا من النصائح والمعلومات، فيما كشف عن اسماء المعاونين الذين بقوا مع الصدر....

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