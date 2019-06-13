فجرا انفجارات تستهدف السفارة الامريكية في بغداد

2019/06/13 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، اليوم الخميس ان انفجارا وقع في محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.وقال المصدر إن “الانفجار وقع عند الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم الخميس، قرب محيط السفارة الامريكية في الخضراء ببغداد”.وأضاف، أن “السفارة الامريكية اطلقت، عقب وقوع الانفجار، صافرات الانذار، ووجهت كوادرها وعامليها والمؤسسات الاعلامية التابعة لها بالتكتم...

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