2019/06/13 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد عدد من مدن المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع لإقامة مجموعة من الفعاليات والمهرجانات الثقافية.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فعاليات المملكة بعطلة نهاية الأسبوع صحيفة صدى الالكترونية.

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