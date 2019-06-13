مجلس النواب ينهي قراءة اربعة قوانين

2019/06/13 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ انهى مجلس النواب قراءة اربعة قوانين في جلسته اليوم الخميس.وذكرت الدائرة الاعلامية ان “مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، فضلا عن القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام 1992”.

وتابع انه “انهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995 والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة/ الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا.

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