2019/06/13 | 16:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحرارة العالية وصعوبة الأسئلة تزيد معاناة الطلبة في بابل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: OkkfhoGLZQM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحرارة العالية وصعوبة الأسئلة تزيد معاناة الطلبة في بابل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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