لماذا «مضيق هرمز» مهم اقتصادياً.. لكل دول العالم؟

2019/06/13 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- * د.بلقيس دنيازاد عياشي – استيقظ العالم صباح اليوم على خبر عاجل حرك الأسواق بشكل جنوني، فقد تعرضت ناقلتين نفطتين لهجوم في خليج عمان أثناء مروروها عبر مضيق هرمز، ولم يتم تحديد طبيعة هذا الهجوم بعد، في حين تسبب هذا الحدث في ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3%، وهو معدل يومي كبير جداً.وعاد …

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