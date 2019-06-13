مدرب برشلونة يرغب ببيع أكثر لاعبيه مشاركة

2019/06/13 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أبدى إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، ترحيبه برحيل أحد أهم لاعبيه، خلال اجتماع مع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني.

فقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اليوم الخميس، أن فالفيردي عقد اجتماعًا مع بارتوميو، بحضور إريك أبيدال، المدير الرياضي، لتحليل حالة سوق برشلونة والإصابات، وغيرها من المواقف التي تخص اللاعبين الممكن رحيلهم عن كامب نو.

وخلال المحادثات ظهر اسم اللاعب الكرواتي، إيفان راكيتيتش، الذي قد يدخل لخزينة البارسا مبلغًا كبيرًا في حال بيعه.

ورغم أنه يعتبر أكثر اللاعبين مشاركةً، في موسمي فالفيردي مع البلوجرانا، بواقع 109 مباريات، إلا أن المدرب لم يمانع في رحيله.

كان راكيتيتش قد أكد منذ أيام قليلة، أنه سعيد في برشلونة، ولا يود الرحيل عن الفريق.

ولم يتلق برشلونة أي عروض رسمية لضم راكيتيتش، حتى الآن، حيث كان هناك اهتمام قوي من قبل باريس سان جيرمان، إلا أنه لم يتقدم بطلب رسمي.

ويتضمن عقد راكيتيتش مع النادي الكتالوني شرطًا جزائيًا، بقمية 120 مليون يورو، وينتهي بنهاية موسم 2020/2021.

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