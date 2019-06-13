 عبد المهدي بين أرجوحة الفتح وسائرون

2019/06/13 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حازم الشهابي إن الظروف السياسية الراهنة, وطبيعة التحالفات بتراكيبها المعقدة , وما أفرزته العملية الانتخابية من نتائج متقاربة بين الكتل الكبيرة المتنافسة, أدى بالنتيجة إلى خلق فجوة واضحة, بين ما...أكمل القراءة ←

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