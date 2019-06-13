2019/06/13 | 16:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:حازم الشهابي إن الظروف السياسية الراهنة, وطبيعة التحالفات بتراكيبها المعقدة , وما أفرزته العملية الانتخابية من نتائج متقاربة بين الكتل الكبيرة المتنافسة, أدى بالنتيجة إلى خلق فجوة واضحة, بين ما...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي بين أرجوحة الفتح وسائرون) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي بين أرجوحة الفتح وسائرون) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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