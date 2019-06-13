وزير الداخلية البريطاني يوافق على تسليم أسانج للولايات المتحدة

2019/06/13 | 16:20

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الخميس - 9 شوال 1440 هـ - 13 يونيو 2019 مـ

مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»

قال وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، اليوم (الخميس)، إنه قد وافق على تسليم مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المحاكم سيتعين عليها أن تقرر الخطوة التالية.وقال جاويد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن المواطن الأسترالي أسانج (47 عاما): «وراء القضبان حقا».وأوضح أن «هناك طلب تسليم من الولايات المتحدة سيتم عرضه على المحاكم غدا، ولكنني وقعت أمس على أمر التسليم واعتمدته».ومن المتوقع أن يطعن محامو الدفاع عن أسانج على قرار جاويد، مما يمهد الطريق أمام عملية استئناف طويلة في المحاكم البريطانية.وأُوقف أسانج بعد 7 سنوات من اللجوء في سفارة الإكوادور في لندن، في 11 أبريل (نيسان) الماضي من قبل السلطات البريطانية التي سجنته مباشرة، ثم حكمت عليه بالحبس 50 أسبوعاً في الأول من مايو (أيار)، لانتهاكه شروط الكفالة.ويطالب القضاء الأميركي بتسليمه إلى الولايات المتحدة، ووجه إليه التهم بموجب قانون مكافحة التجسس.وتتهم السلطات الأميركية، الأسترالي، بأنه عرض بعض مصادرهم للخطر، بنشره في عام 2010 على موقع «ويكيليكس» 250 ألف برقية دبلوماسية ونحو 500 ألف وثيقة سرية حول أنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان.ونقل أسانج، الذي كان محتجزاً في سجن «بلمارش» الذي يخضع لحراسة مشددة، إلى وحدة طبية في السجن، بسبب مخاوف على حالته الصحية.





بريطانيا

ويكيليكز

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