نائبة عن الفتح: عبد المهدي منح إلاقليم امتيازات لم يحصل عليها في الحكومات السابقة

2019/06/13 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق إبراهيم، الخميس، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منح حكومة إقليم كردستان امتيازات كبيرة لم تحصل عليها خلال الحكومات السابقة، فيما بينت أن جميع تلك الامتيازات أعطيت دون مقابل.وقالت إبراهيم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الحكومة الحالية منحت الإقليم امتيازات لم يحصل عليها من الحكومات […]

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