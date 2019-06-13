2019/06/13 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة هاشتاج ” عام على قياده المراه ” ،.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هاشتاج ” عام على قيادة المرأة للسيارة ” يصل لترند ” تويتر ” صحيفة صدى الالكترونية.

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