الإبعاد لطاهٍ هدد آسيوي بالقتل عبر واتساب

2019/06/13 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت محكمة جنايات دبي بحبس طاهٍ آسيوي يبلغ من العمر 36 عاماً ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ والإبعاد عن الدولة، بعد أن

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