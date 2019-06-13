مسلحون يختطفون 14 مصرياً غرب العريش

2019/06/13 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول أمني مصري، اليوم الخميس، اختطاف 14 مواطناً من قبل جماعات مسلحة بالقرب من قرية الروضة (35 كم غرب العريش).وقال

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