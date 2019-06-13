النزاهة النيابية تستعد لاستجواب وزيري النفط والمالية

2019/06/13 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الخميس، عن اجراءات لاستجواب وزيري النفط والمالية في مجلس النواب.

وقال الكلابي في حديث لـ”الاتجاه برس”، “اننا في لجنة النزاهة النيابية نعتزم استجواب وزيري النفط والمالية في مجلس النواب”، مبينا انه “سيستجوب وزير المالية بنفسه اما وزير النفط فسيكون استجوابه مشترك مع النائب احمد الجبوري”.

واضاف ان” يوم امس شهد اكمال اجراءات استجواب وزير النفط وتم احالتها الى الدائرة البرلمانية وهي الان تقطع اشواطها الاجرائية”، مؤكدا ان “الاسبوع المقبل سيتم اكمالها وارسالها الى وزارة النفط لتحديد موعد الاستجواب”.

وكان النائب عن كتلة الفتح محمد كريم البلداوي قد كشف، يوم السبت الماضي، عن وجود ثلاثة الى اربعة طلبات استجواب تم تقديمها رسميا الى رئاسة البرلمان مرفقة بتواقيع عدد من النواب وفقا للنظام الداخلي”، مبينا ان “الطلبات يتم دراستها حاليا ضمن اللجان المختصة بغية تحديد موعد لها”.

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