وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي يصل إلى النجف

2019/06/13 | 16:22

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وصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، اليوم الخميس، الى محافظة النجف الأشرف.

وقال مراسل “الاتجاه”، إن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، وصل قبل قليل، الى محافظة النجف الأشرف.

وكان وزير خارجية سلطنة عُمان، يوسف بن علوي وصل، أمس الأربعاء، الى العاصمة بغداد في خطوة لتعزيز العلاقات بين البلدين وايجاد مناخات لمقاربات للأزمات في المنطقة.

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