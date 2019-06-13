بالأرقام.. مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية لليوم الخميس

2019/06/13 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلق مؤشر الاسعارISX 60 في جلسة تداولات سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، على (493.29) نقطة مرتفعا بنسبة (0.08) عن اغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (492.88) نقطة.

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