ايزيدية و مسيحي يؤدون اليمين في البرلمان العراقي بعد قرار المحكمة باعادتهما اليه

2019/06/13 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد أدى ثلاثة نواب جدد في مجلس النواب العراقي اليمن الدستوري اليوم الخميس كأعضاء في المجلس بعد كسبهم لشكوى تقدموا بها لدى المحكمة الاتحادية العليا في العراق.و قال مراسل ايزيدي 24 في بغداد ان “النائبة “خالدة خليل” و هي ايزيدية عن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أدت اليمين الدستوري و اخذت مكان …

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