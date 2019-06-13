نيجرفان البارزاني امام اختبار حقيقي .. هل سيتبع “طريقة سلفه” ام سيكون له راي اخر ؟

2019/06/13 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد انتخاب نيجرفان البارزاني رئيسا لاقليم كردستان وتكليفه لابن عمه مسرور بتشكيل الحكومة ، ظهرت معارضة شديدة من قبل قوى سياسية التي اعتبرت هذه الخطوات على طريق تحويل كردستان الى “مملكة” للبارزانيين.

نيجرفان يعتبر الرئيس الثاني للاقليم بعد عمه مسعود البارزاني والذي اجبر على الاستقالة من الرئاسة بعد فشل استفتاء الانفصال الذي اجراه وسط رفض وطني واقليمي فضلا عن الرفض الدولي سوى الكيان الصهيوني والنظام السعودي.

الرئيس “المهرزم”

حركة الجيل الجديد المعارض الابرز لسياسة مسعود البارزاني اكدت بان ظهور رئيس الحزب الديمقراطي في حفل تنصيب ابن اخيه رئيسا للاقليم بـ “المهزوم” ، مبينة بان مسعود كان يرغب بالبقاء في الرئاسة إلى آخر يوم في عمره .

وذكر النائب في البرلمان العراقي عن الحركة سركوت شمس الدين في بيان حصلت عليه “الاتجاه برس” ، إن “انهزامية مسعود البارزاني خلال احتفالية التنصيب كانت بادية على وجهه وهي لم تأت من فراغ ، وانما كان سببها الضغوطات التي مورست عليه من الدول الاجنبية لاجباره على ترك كرسي الرئاسة بعد ان كانت لديه رغبة بالبقاء في هذا المنصب الى اخر يوم في عمره”.

واضاف أن “حقبة رئاسة مسعود للاقليم كانت الاسوأ سياسيا وديمقراطيا في تاريخ كردستان ، بعد ان افتعل الكثير من الازمات سواء مع الحكومة الفيدرالية او الدول الاقليمية الاخرى ، وكان اخرها الاستفتاء الذي عارضته جميع الدول الا انه اصر على اجراءه مما تسبب بحصول ردود افعال سلبية تجاهه هو شخصياً وللاقليم ، واحلال النظام القبلي بدلاً من المؤسسي ، ومنع التصويت على دستور كردستان”.

شمس الدين اتهم البارزاني بـ”التستر على المجرمين الذي حاولوا تكميم الافواه الحرة بقتلهم صحفيين انتقدوا بعض الساسة الذين عاثوا فساداً بالاقتصاد والثروات الطبيعية وغلق ابواب برلمان الاقليم وعدم السماح لرئيسه بالعودة لان الأعضاء ارادوا مناقشة تحديد مدة ولاية الرئيس وصلاحياته بعد ان فاقت الحدود القانونية”.

“مملكة” البارزانيين

وفي سياق متصل اتهمت النائبة يسرى رجب من الحركة نفسها الحزب الديمقراطي بتحويل كردستان الى “مملكة” بعد اختيار البارزانيين لمنصبي رئيسي الإقليم والحكومة ، مبينة ان الديمقراطي “لا يؤمن بأي ديمقراطية”.

واضافت رجب في تصريح اطلعت عليه “الاتجاه برس” ، “الحزب الديمقراطي لا يرشح للمناصب العليا في الإقليم الا من عائلة البارزاني بعكس بقية الأحزاب الكردية الأخرى” ، موضحة ان “جميع الخطوات التي اتخذها الحزب الديمقراطي لا تمت للديمقراطية ولا يؤمن بها”، مشيرة الى ان “الإقليم تحول الى نظام ملكي يحكم من عائلة واحدة بعد تسلم الرئاسة من مسعود الى نيجرفان ومسرور” ، منوهة بان “الشعب الكردي سأم من سياسة التوريث في المناصب للعوائل وتحويله الى أشبه بالنظام الملكي”.

نواب مستقلون من المكون الكردي في البرلمان الاتحادي اكدوا بان “البارزاني ارتكب اخطاء كارثية عندما كان رئيسا لحكومة الاقليم” ، معتبرين ان “نيجرفان كان المسؤول الاول عن الادخار الاجباري في كردستان” ، موضحين بان “الوعود التي قدمها البارزاني عند تأديته اليمين الدستورية هي وعود مستنسخة لم تتحقق اثناء رئاسته للحكومة السابقة ولن تتحقق في السنوات القادمة”.

وذكر النائب هوشيار عبد الله في بيان حصلت عليه “الاتجاه برس”، ان “السيد نيجيرفان طيلة السنوات الماضية التي كان فيها رئيساً للحكومة لم يقدم شيئاً يحسب له كرئيس للحكومة، بل أورث الاقليم تركة ثقيلة، من بينها ديون بذمة الاقليم بما يقارب ثلاثين مليار دولار بحسب تصريحات سلطة الاقليم، علماً أنه حتى الان لاتوجد شفافية في هذه الارقام ولانعلم فيما اذا كانت صحيحة ام انها غير دقيقة والهدف منها تبييض الاموال، كما ان كابينة الثمانية التي كان يرأسها السيد نيجيرفان كانت بذمتها ديون لموظفي اقليم كردستان البسطاء بمبالغ كبيرة بسبب الادخار الاجباري الذي كان مهندسه الأول السيد نيجيرفان، فهناك موظفين كل منهم له ملايين الدنانير بذمة حكومة الاقليم وحتى الآن لاتوجد بوادر لصرف هذه المبالغ لمستحقيها “.

وأضاف “كما أنه ترك لنا حكومة تعاني من الترهل في مؤسساتها بسبب التعيينات العشوائية بالجملة، فبحسب الجداول التي اعترفت بها حكومة الاقليم فإن أكثر من عشرين بالمئة من نسبة سكان الاقليم تم تعيينهم على القطاع العام، وهذا خطأ ستراتيجي ستبقى تدفع ثمنه الحكومات القادمة بسبب عدم وجود رؤية ستراتيجية وطريقة صحيحة لإدارة الوزارات المؤسسات الحكومية، ومن بين الأخطاء الكارثية التي ارتكبتها حكومته غياب دعم القطاع الخاص، بل في زمن رئاسته للحكومة حصلت انتكاسة للقطاع الخاص حتى بات القطاعان الخاص والعام وجهان لعملة واحدة، بحيث أن كل المسؤولين الحزبيين يسيطرون على الشركات الكبيرة والصغيرة وبات السوق في يد الشركات الحزبية”.

وبشان الديمقراطية في كردستان قال عبدالله “كما تراجعت الديمقراطية في عهده وتم ضرب الحريات العامة في الاقليم، علما انه على يد حكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني تم تعطيل الحكومة والبرلمان لسنتين، ولكن اليوم كانت هناك رسالة من داخل حفل التنصيب وكأنهم اصحاب الفضل في كل امجاد اقليم كردستان على مستوى الديمقراطية والحريات، في حين كانت هناك احزاب اخرى هي التي عملت على إرساء دعائم الديمقراطية في الاقليم وليس هم فقط” .

النائب عن المكون الكردي هوشيار عبد الله اوضح “كنت اتمنى كنائب في البرلمان الاتحادي ان اسمع منه في كلمته بعد تأديته لليمين الدستورية اعترافا بالأخطاء الكارثية التي سببت أذى كبيراً لشعب الاقليم، خاصة فيما يتعلق بغياب الشفافية في واردات النفط والواردات الداخلية، وقضية الادخار الاجباري وعدم انسيابية الرواتب والمديونية الموجودة على كاهل الحكومة وهذه النسبة الهائلة من التعيينات العشوائية، فقد ترك السيد نيجيرفان الحكومة وليس باستطاعتها تقديم قائمة نظيفة للحكومة الاتحادية، واليوم للأسف الشديد أعطى في كلمته وعوداً كثيرة وكأنه في السنوات السابقة لم يكن يمتلك صلاحيات واسعة لتنفيذ كل هذه الوعود التي استنسخها من جديد، ومن جهة اخرى فإن الشارع الكردستاني يرى ان تنصيب السيد نيجيرفان رئيساً للحكومة يرسخ حكم العائلة بخلاف النظم الديمقراطية التي تعتمد التداول السلمي للسلطة أساساً لها”.

نواب في برلمان كردستان كان لهم راي ايضا من اختيار البارزانيين لرئاسة الاقليم والحكومة معتبرين انه “من غير الممكن ان يحكم الاقليم من قبل عائلة واحدة على مدى 28 عاما” .

عضو برلمان الاقليم سيروان بابان ذكر في تصريح متلفز اطلعت عليه “الاتجاه برس” ، ان “ديمقراطية كردستان أسوأ من اي نظام دكتاتوري في العالم”، مشيرا إلى أنه “من غير المعقول ان تحكم كردستان عائلتين منذ 28 عاما”، محذرا من “تكرار ويلات الاستفتاء التي عاشها الشعب الكردي”.

واضاف “لا يمكن استمرار السلطات في الإقليم بيد عائلة واحدة”، لافتا إلى أن “كردستان تفتقد الى الكهرباء والماء والخدمات”.

وادى نيجرفان البارزاني ، اول امس الاثنين ، اليمين القانونية لرئاسة الاقليم ومكلفا في الوقت ذاته مسرور نجل الرئيس السابق مسعود البارزاني لرئاسة الحكومة .

سيكون نيجرفان البارزاني بعد توليه رئاسة كردستان امام اختبار حقيقي بمعالجة الاخطاء السابقة التي ارتكبتها الرئاسة السابقة “بحسب راي سياسين ومراقبين” وحل الازمة القائمة بين المركز والاقليم وتذويب الخلافات او العودة الى السياسة السابقة وتكرار سيناريو الخلافات والمشاكل في ملفات عديدة .

وعلى ما يبدو ظاهريا ان نيجرفان سيفشل في مهمته الجديدة بسبب السياسة التي يتبعها حاليا والتي هي قريبة من جدا من سياسة عمه مسعود البارزاني ومنها الاستحواذ على على المناصب الرئيسية في كردستان ومنها رئاستي الاقليم والحكومة من قبل عائلة واحدة والخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والتي رفض الاخير من المشاركة في حفل تنصب نيجرفان الا في اللحظات الاخيرة بعد اتصالات مكثفة بين الحزبين فضلا عن تعميق الخلاف بين الديمقراطي والجيل الجديد وبعض القوى السياسية الاخرى حول اصرار البارزانيين على تولي المناصب المهمة في الاقليم بحسب مراقبين .

وفي نفس السياق بشان الخلافات بين بغداد واربيل ، ماذا سيكون موقف نيجرفان من الملفات المختلف عليه لو طرحت على الطاولة مجددا؟ مثل المادة 140 وقانون النفط والغاز وكذلك النفط المصدر من قبل كردستان بدون الاتفاق مع الحكومة فضلا عن عودة البيشمركة الى كركوك وخصوصا ان هناك حراكا لاجراء انتخابات محلية في المحافظة ، فهل سيتبع نيجرفان سليقة عمه مسعود ام سيكون له راي اخر ؟ تساؤلات ستجيب عنها الايام المقبلة ..

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