رئيس وزراء للتحالف.. “الكهرباء لن تعود ليوم القيامة” وعليكم بـ”وزارة غنية”

2019/06/13 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “كهرباء ماكو الى يوم القيامة”..“ماي ماكو ولحد يضحك عليكم بالرزاعة”..و”الصناعة خردة لاتقتربوا منها”.

بهذه التوصيفات، جرى الحديث بين مجموعة تضم قيادات في التحالف الوطني ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي خلال تشكيل حكومته.

وكشف العضو البارز في التحالف الوطني رحيم الدراجي، في برنامج “ساعة مكاشفة” الذي يعرض على شاشة “الاتجاه” من الاحد الى الخميس من كل اسبوع، عن الالية التي تمت فيها تشكيل الحكومة العراقية السابقة بالقول، “شكلنا مجموعة اعضاء في التحالف الوطني لاختيار الوزارات التي من حصتنا، وكان لدينا لجنة مشكلة للتفاوض مع السنة والاكراد على بقية الوزارات”.

وخلال لقائنا مع رئيس الوزراء حيدر العبادي قال “لا تاخذوا وزارة الكهرباء (الكهرباء ماكو من الان حتى يوم القيامة..



انسوها)، فطلبنا وزارة الزراعة قال (ماي ماكو ولحد يضحك عليكم بالزراعة..



عوفوها)، فقلنا الصناعة، رد رئيس الوزراء (الله وكيلكم خردة..



لا تقتربوا منها)، فقلنا اذا وزارة النفط من حصتنا، اجاب رئيس الوزراء (لا اعطوهم، يقصد السنة او الاكراد، النفط يبيعونه ونحن نأخذ فلوسه، لانه يباع وتعود امواله عبر شركة سومو الى وزارة المالية، لذا عليكم بوزارة المالية)”.

صراحة احسسنا حينها بانه عمل بقالين وليس تشكيل حكومة، وفقا للدراجي.

ثم طرحنا على رئيس الوزراء عدة وزارات، لكنه بدأ “يلعب في الجو كصقر السمتية”،حسب وصف الدراجي..



“حينها وخلال الاجتماع، اوقفه عن الكلام احد اعضاء التحالف الوطني الحاضرين بالقول “ماذا نأخذ من وزارات..



لقد حيرتنا”.

اجاب رئيس الوزراء “هذا السؤال جيد”، واجاب..



“عليكم بأخذ الوزارة الي بيهة فلوس هواية”.

الدراجي وجه كلامه خلال اللقاء بالقول “اوجه كلامي هذا الى المرجعية الدينية التي قدمت الدعم لهذه القوائم”.

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