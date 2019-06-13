سميعة غلاب ترد على هدى سجاد بخصوص ملف هيئة الاعلام والاتصالات : تدخلاتها غير لائقة

2019/06/13 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : ارجأ البرلمان العراقي حسم موضوعة عمل مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات بعد ان ادرج المجلس الفقرة على جدول اعماله منذ الاسبوع الماضي باتفاق كامل داخل اللجنة نتيجة تجاوز اعضائه المدة القانونية وعملهم بقانون الحاكم المدني الأميركي في العراق بعد سقوط النظام السابق، بول بريمر، واستنادا الى قرار مجلس النواب بأنهاء العمل بالوكالة.[…]

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