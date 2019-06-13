2019/06/13 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف مسؤول إيراني العراق وسوريا بمكملين استراتيجيين لبلاده، واعتبر أن تحالفها معهما يشكل مشروعا استراتيجيا لمواجهة الإرهابيين والتهديدات الأجنبية ولإرساء الأمن المستدام في المنطقة.

وقال المسؤول اللواء يحيى صفوي خلال اجتماعه بمسؤولين في محافظة خوزستان، جنوب غرب إيران، وحشد طلابي من الجامعة العليا للدفاع الوطني، إن محور إيران والعراق وسوريا والبحر المتوسط هو اقتصادي وسياسي وأمني ودفاعي في مواجهة الكيان الصهيوني وأمريكا.

وأوضح أن العراق وسوريا هما المكملان الاستراتيجيان لإيران، وتستطيع الأسواق العراقية والسورية ذات الـ60 مليون نسمة أن تكون هدفا للصادرات الإيرانية، وبالإمكان رفع طاقة التصدير الإيرانية إلى العراق من 10 مليارات دولار في العام الماضي إلى 20 مليار دولار.

واعتبر أن “اتساع الحدود البرية الإيرانية مع العراق وكذلك اجتياز ملايين الزائرين المنافذ الحدودية الإيرانية إلى العتبات المقدسة في العراق يوفر طاقات وإمكانات لتطوير التجارة مع العراق.



ومن المحتمل تضاعف أعداد الزوار الإيرانيين والباكستانيين والأفغان والأذربيجانيين المتوجهين إلى العراق خلال مراسم الزيارة الأربعينية المقبلة (أربعينية الإمام الحسين)، وربما يرتفع عدد الزائرين العراقيين وغيرهم خلال هذه الزيارة إلى أكثر من 20 مليون نسمة، لذا ينبغي تنمية الإمكانات في محافظة خوزستان.

ولفت إلى أنه في حال إنجاز مشروع الربط السككي مع العراق بدءا من منفذ خسروي الحدودي في غرب إيران إلى بغداد أو من خرمشهر في جنوب غرب البلاد إلى البصرة، فسوف ترتبط آسيا الوسطى بالعراق وسوريا إلى البحر المتوسط عبر الأراضي الإيرانية.



موضحا أن هذا المشروع يبلور مفهوما جيواقتصاديا يمنح مليارات الدولارات من عوائد “الترانزيت” لإيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: العراق وسوريا “مكملان استراتيجيان” لإيران واسواقهما هدفا لصادراتنا) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران: العراق وسوريا “مكملان استراتيجيان” لإيران واسواقهما هدفا لصادراتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).