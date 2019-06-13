تحالف دعم الشرعية: تدمير أهداف حوثية تهدد الأمن الإقليمي

2019/06/13 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن انها قمت بتدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.وقال التحالف إن الأهداف التي دُمرت شملت مخازن صواريخ و أسلحة ومعامل تصنيع.

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