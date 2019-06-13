الجزء الأول من سلسلة حلقات فيصل القناعي

2019/06/13 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبس الإلكتروني – يستضيف برنامج «الصندوق الأسود» في موسمه الثالث على «القبس الإلكتروني»، أمين سر جمعية الصحفيين الكويتية الأسبق فيصل القناعي، في الجزء الأول من سلسلة حلقات البرنامج، مع الإعلامي عمار تقي.

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