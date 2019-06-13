محمد بن زايد وملك ماليزيا يبحثان تعزيز علاقات البلدين

2019/06/13 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والسلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تنميتها.

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