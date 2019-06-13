كاسياس يرد على الأخبار التي تتحدث عن اعتزاله

2019/06/13 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكرت صحيفة “ريكورد” البرتغالية في وقت سابق من هذا اليوم أن إيكر كاسياس قرر إنهاء مسيرته في عالم كرة القدم بشكل نهائي ، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية في شهر أيار الماضي.وعانى كاسياس من احتشاء حاد في عضلة القلب أثناء مشاركته في تدريبات بورتو في الشهر الماضي ، فيما خرج من المستشفى بعد مراقبة حالته بشكل مستمر والاطمئنان على حالته.ونفى حارس مرمى بورتو أخبار اعتزاله من خلال تغريدة عبر حسابه على “تويتر” ، وقد أشار بأن المراجعة غداً مع الطبيب فيليب ماسيدو سوف تحسم مستقبله، وبالتالي لم يتمكن من اتخاذ أي قرار.ويشير الأطباء وفقاً للصحافة البرتغالية أن حارس مرمى ريال مدريد السابق عليه الحذر الشديد عند استئناف أي نشاط رياضي في المستقبل ، بسبب خطر يمكن أن يتعرض له على مستوى القلب والصدر.

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