2019/06/13 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان ينفي التصويت على قرار بخصوص الحقوق التقاعدية لاعضائه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/13 | 17:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان ينفي التصويت على قرار بخصوص الحقوق التقاعدية لاعضائه) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان ينفي التصويت على قرار بخصوص الحقوق التقاعدية لاعضائه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).