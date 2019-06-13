المياحي يكشف محاولة فساد كبير في تسويق حنطة واسط

2019/06/13 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي، عن محاولة فساد كبيرة في تسويق الحنطة في المحافظة.

وقال المياحي {للفرات نيوز} انه"بعد انتهاء فترة التسويق في الأيام الأخيرة يتم ادخال الحنطة المهربة من خارج العراق ليتم شرائها بـ{300} الف دينار وتباع الى الدولة بـ{560} الف دينار"، فيما عد هذا الامر"فساد واضح".



وأضاف"حاولت بعض الشخصيات والتجار ادخال ماقارب {10} الاف طن من الحنطة في واسط؛ لكننا احبطنا جميع المحاولات".وتابع المياحي" واسط تعتبر المحافظة الأولى في تسويق المحاصيل الزراعية التي وصلت الى {640} الف طن، بعد ان كان متوقعاً ان يصل التسويق الى {800} الف طن؛ لكن بسبب الامطار ومشاكل الفيضانات أدى الى هذا التناقص".



واختتم محافظ واسط بالقول" انتهت مرحلة التسويق بانسيابية عالية بعد ان تم فتح {8} مراكز تسويق في المحافظة، هذا العام كان هناك إيجابية كبيرة لاستلام استحقاقات الفلاحين خلال {48} ساعة".انتهى

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