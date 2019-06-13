البخاتي: إنتاج الكهرباء مشجع والمشكلة في التوزيع

2019/06/13 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم البخاتي، انتاج الكهرباء لهذا العام مشجع.

وقال البخاتي {للفرات نيوز} "بعد وجود داعش فقدت الشبكات الكهربائية اكثر من {25%} من اجمالي الطاقة، بالإضافة الى العجز الموجود أصلا في شبكات المحافظات؛ لكن هناك صيف واعد من قبل الحكومة الاتحادية ان يتم تحسين ساعات القطع المبرمج".وأضاف"بالأمس كنا في جولة ميدانية على مديريات الكهرباء ووجدنا ان {7500} ميكاواط تصل الى بغداد وديالى والانبار، وبحسم التقسيم فان محافظة الانبار تأخذ {1000} ميكاواط وديالى {700} ميكاواط والبقية لبغداد"، وقال" انا اعتقد انها أرقاما مشجعة؛ لكن المشكلة في التجهيز".



وتابع النائب عن الحكمة" الان وزارة الكهرباء تعمل على إضافة محطات تجهيز لغرض استيعاب الطاقة القادمة"، فيما اكد ان" العقوبات الإيرانية لم تؤثر على استيرادنا الغاز وتم تلافي هذا التأثير بتزويد جميع المحطات كميات كافية وهناك مشاكل لم نتأثر بها ونتمنى ان لا نتأثر ونجد البديل".وأردف البخاتي بالقول" جميع الخدمات التي تخص المواطن كالبنى التحتية بالإضافة الى الصحة والتربية هي تقع ضمن اولوياتنا والحكومة عاملة على النهوض بعملها".واختتم بالقول" بعد ان تم إيصال الموازنات نتمنى ان نلمس التغيير من خلال تفاهمات والموافقة على الخطط الخدمية في جميع المحافظات".انتهى

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