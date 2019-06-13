2019/06/13 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..تحدث علماء كنديون عن فيتامين يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة في حالة الإفراط في تناوله.يدور الحديث عن فيتامين (د) وفقا للأطباء، فإنه يمكن أن يدمر الكلى.مثال على ذلك هو الحال عندما جاء أحد الكنديين إلى متخصصين كان يشكو من سوء الحالة الصحية.وتم اكتشاف جرعات عالية من الكالسيوم والباراثرين التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيتامين يدمر الكلى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيتامين يدمر الكلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).