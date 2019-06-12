2019/06/13 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d9ql3wj622Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 12-6-2019 | خطأ طبي يتسبب ببتر ساق طفل من اهالي الحلة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 12-6-2019 | خطأ طبي يتسبب ببتر ساق طفل من اهالي الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).