المشاركون بالمؤتمر الدولي السادس لوكالات الانباء يؤكدون ضرورة تعميم المعلومة ذات المصداقية ومحاربة الاكاذيب

2019/06/13 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المشاركون في المؤتمر الدولي السادس لوكالات الانباء المنعقد حاليا في العاصمة البلغارية صوفيا ضرورة تعميم المعلومة ذات المصداقية ومحاربة الاكاذيب لما لها من اخطار هدامة تعيق حركة النمو والتطور في المجتمعات .فقد قال مدير عام وكالة الانباء الالمانية بيتر كروبش خلال استعراضه في الجلسة المسائية لاجتماعات الاتحاد الدولي لوكالات الانباء : ان هناك […]

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