الصيادي: التصويت لمرشحي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء تم دون عرض سيرتيهما الذاتيتين

2019/06/13 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب كاظم الصيادي ان التصويت لمرشحي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء تم دون عرض سيرتيهما الذاتيتين الذاتية.وقال الصيادي في مؤتمر صحفي” ان مجلس النواب صوت اليوم على الامين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء ونحن لانعترض على عموم الاجراء ولكننا نتحدى اي نائب ان يقول بان الملفات الشخصية او […]

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