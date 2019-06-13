2019/06/13 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يونس محمود يقود منتخب رواد العراق بإفتتاح ملعب العزيزية

بغداد/..



تواصل وزارة الشباب والرياضة تحضيراتها لحفل افتتاح ملعب العزيزية سعة 5 آلاف متفرج في محافظة واسط يوم السبت المقبل في احتفالية مميزة يرعاها وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض.

وقال رئيس قسم الانشطة والبرامج في دائرة التربية البدنية والرياضة نجم عبد مطشر في بيان ان "الاعمال متواصلة لانجاح حفل افتتاح ملعب العزيزية حيث تتم اعمال التنظيف والتهيئة فضلا عن البروفات التحضيرية لاقامة الاحتفالية عصر يوم السبت المقبل".

واضاف عبد مطشر ان "حفل الافتتاح سيتضمن كلمات للسيد الوزير ومحافظ واسط والشركة المنفذة للمشروع، واستعراضا للفرق المشاركة ومباراة استعراضية للمدارس الكروية {النوارس والمجد والوحدة والفرسان} وفعاليات لفريق التايكواندو في العزيزية وسباقات لالعاب القوى في فعاليتي ركض 100 متر و200 متر بقيادة البطل عدنان اطعيس".

وتابع ان "ختام الاحتفالية ستكون بمباراة تجمع رواد العراق بقيادة الكابتن يونس محمود ورواد محافظة واسط وسيقودها طاقم تحكيمي من محافظة واسط، فضلا عن توزيع هدايا لعوائل شهداء رياضيي العزيزية".

ويحتوي مشروع ملعب العزيزية الذي يقع على مساحة 1300 متر مربع، على ملعب يتسع لـ 5000 متفرج، مغطى بالثيل الاصطناعي فضلا عن مضمار لالعاب القوى، وغرفتين لتبديل الملابس، وقاعة مؤثثة وغرفة للملاك التدريبي.

كما يضم الملعب قاعة تدريب رياضي {جيم} وثلاثة مداخل مع غرف قطع التذاكر للجمهور، وساحة تدريب مسيجة وابراج انارة، فضلا عن حدائق تحيط بالملعب، وطرق محيطة بالمدرجات ومرائب للسيارات وجناح اداري، وقاعة اجتماعات ومكاتب للإدارة والاستعلامات ومخازن ومجموعة صحية، وقاعة استقبال وكافتيريات للجمهور، ومحطة مياه متكاملة ومنظومات للحريق والاتصالات وكاميرات المراقبة.انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونس محمود يقود منتخب رواد العراق بإفتتاح ملعب العزيزية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونس محمود يقود منتخب رواد العراق بإفتتاح ملعب العزيزية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).