انباء عن وقوع انفجار قرب السفارة الأميركية في بغداد

2019/06/13 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت بعض مواقع اخباریة عراقية أنباء غير مؤكدة عن وقوع انفجار في محيط السفارة الامريكية ببغداد....

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