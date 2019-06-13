2019/06/13 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



قالت صحيفة اميركية إن المتحف العراقي في بغداد يحتوي على مقتنيات أثرية لا يوجد لها نظير في العالم، مضي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعض آثاره تعود لنحو 6 آلاف سنة.. الكشف عن شيء مدهش بمتحف العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعض آثاره تعود لنحو 6 آلاف سنة.. الكشف عن شيء مدهش بمتحف العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).