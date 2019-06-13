أبل توجه تحذيرا  للمستخدمين بشأن إصلاح آيفون بأيديهم

2019/06/13 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..حذرت شركة أبل إدارة ولاية كاليفورنيا من السماح للمستخدمين بإصلاح هواتفهم بأنفسهم، لأن ذلك قد يتسبب في الإضرار بسلامتهم الشخصية في حال تم تحريك أو فك أي جزء من الأجزاء الداخلية لهواتف أبل بشكل غير سليم.وجاء ذلك خلال اجتماع من جانب ممثل للشركة وعضو من شركة CompTIA، التي تنوب عن كبرى الشركات […]

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