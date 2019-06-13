غارات للتحالف على مواقع حوثية في صنعاء وذمار

2019/06/13 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت طائرات تحالف دعم الشرعية سلسلة غارات، صباح الخميس، على مواقع لميليشيات الحوثي في محيط العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة.واستهدفت الغارات مواقع في ضاحية الصباحة غرب

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