2019/06/13 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية الإندونيسية الهجوم الإرهابي الذي تبنته مليشيا الحوثي الإرهابية ضد مطار أبها وتسبب في إصابة عدد من المدنيين.وقالت الوزارة في بيا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إندونيسيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إندونيسيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبق).