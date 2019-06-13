طفلٌ نازحٌ، ينقذ عائلته من الفقر عن طريق حزنه الذي حوّله إلى عزفٍ مشهور

2019/06/13 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد: تحسين شيخ كالو ولد حمّاد في موسم تكاثرت فيه أمطار الرصاصات على بلده من قبل القوات المحتلة في عام الرعب والقتال ، عاش حياته بين معاناة الفقر والتفكير بحلم المستقبل .حماد إسماعيل خديدا من مواليد 2003 قضاء شنگال ، مجمع الجزيرة جنوب جبل شنگال ،كان له حلم واحد في حياته عمل جاهداً لتحقيقه …

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