طرفة قاضي اموي اصبحت حقيقة في بلدي !

2019/06/13 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سامي جواد كاظم… طرفة اموية يستشهد بها احد الخطباء ليعبر عن سخطه وفضحه لظلم بني امية وهذه الطرفة الظالمة تقول ، هنالك شخص اشتكى على اخر استقرضه مبلغا من المال ولم يسدده بالوقت المتفق عليه فاحضر هذا الشخص وساله القاضي هل استقرضت من هذا الرجل مبلغا من المال ؟ فاجاب نعم ، فقال […]

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