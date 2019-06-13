2019/06/13 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح العلامة محمد سلمان حسن: دروس في الحياة المعرفية الاقتصادية.مظهر محمد صالح/الجزء الاولدخل قاعة الدرس رجل باسم الوجه ممشوق القامة ذو بنيان مستقيم، يكسو البياض نصف شعره الاسود ويرتدي بدلة زرقاء غامقة وربطة عنق انيقة، تقدم في مسيره بهدوء حتى مثُل امامنا نحن طلبة الماجستيرفي العلوم الاقتصادية بجامعة بغداد ليعتلي منصة الدرس ، يومها كانت هي المحاضرة الاولى التي استطاع فيها هذا العالم الجل......

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