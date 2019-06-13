مالوم ابو رغيف - 8 آلهة وشياطين: گلگامش 3- عبور مياه الموت

2019/06/13 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مالوم_ابو_رغيف تقف ملحمة گلگامش طويلا عند الموت، كظاهرة محيرة، فانكيدو البطل الضخم الذي تربى بين الوحوش الكاسرة صاحب القوة والجرأة، يفقد بغتة كل هذا ويتحول الى جثة باردة ليس فيها جذوة الحياة.هل يعني هذا ان گلگامش لم يرَ احد يموت قبل انكيدو؟لماذا اعتراه الخوف والفزع لموت صاحبه بينما لم يأبه لذلك من قبل ؟هل كان گلگامش استعلائيا لا يهتم بموت الناس العاديين، اذ انه كان عملاقا ضخما ولحم جسده من مادة الاله......

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