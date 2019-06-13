التحالف يدمر أهدافاً حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي

2019/06/13 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف دعم الشرعية، الخميس، تدمير أهداف عسكرية حوثية "تهدد الأمن الإقليمي والدولي".وأوضح التحالف أن الأهداف شملت أماكن لتخزين الصواريخ، ومعامل تصنيعها، ومخازن أسلحة وخبراء أجانب من تنظيمات إرهابية

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