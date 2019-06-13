صلاح ضمن الـ8 المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

2019/06/13 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المرشح الأبرز هذا الموسم للفوز بالكرة الذهبية، وذلك بعد تألقه اللافت ببطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، قبل أن ينهار كل شيء، بهزيمة فريقه برشلونة التاريخية أمام ليفربول بنتيجة 0-4 في دوري الأبطال، ثم خسارته لكأس الملك الإسباني بعدها بأسبوع، ومع تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا، برزت عدة أسماء كمرشحين …

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