رئيس مجلس الشيوخ: الهجوم على السفن يهدد النظام التجاري

2019/06/13 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس الشيوخ الأميركي ان الهجوم على السفن في خليج عمان يهدد النظام التجاري العالمي، وفقاً للعربية نت.

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