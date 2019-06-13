الحشد الشعبي يدشن انموذج دبابة

2019/06/13 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشن اللواء 26 بالحشد الشعبي، الخميس، انموذج دبابة "الكفيل" بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة، مؤكدا بانها من بين الاحدث تقنية في الوقت الحاضر.وقال المشرف على اللواء 26 بالحشد ميثم الزيدي خلال حفل إزاحة الستار عن انموذج دبّابة الكفيل والذي تزامن مع ذكرى اطلاق فتوى الجهاد الكفائي، ان "مشروعنا اليوم الذي نحن في صدده هو ...

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