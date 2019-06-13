الحلبوسي يهنئ الحشد الشعبي بالذكرى الخامسة لتأسيسه

2019/06/13 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، الحشد الشعبي بالذكرى الخامسة لتأسيسه وصدور فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا، مؤكدا أن العراقيين استطاعوا تحقيق النصر على الاٍرهاب في أربعة أعوام سطر فيها ابناء الشعب العراقي ملاحم بطولية في التضحية والفداء.وقال الحلبوسي في كلمة بالمناسبة، إنه "في مثل هذه الأيام قبل خمسة أعوام كان العراق ...

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