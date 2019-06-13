كارثة لأردوغان… تحذير من فخ خطير يهدد تركيا في ادلب

2019/06/13 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خيام الزعبي… المتابع للمشهد السوري، يرى بوضوح التدخل الغربي والتركي في الحرب المفروضة على سورية، فتركيا التي كانت من أكثر الدول الداعمة للتنظيمات الجهادية منذ ظهورها، إضطرت للتدخل في سورية بعد الهزيمة المتكررة التي منيت بها هذه التنظيمات في شمال سورية على يد الجيش السوري والتقدم نحو مدينة ادلب وسحقه مقاتلي تنظيم النصرة […]

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